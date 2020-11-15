Бывший директор «Барселоны» рассказал, почему Неймар не вернулся в каталонский клуб

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15 Ноября 2020, 17:12,
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Бывший директор «Барселоны» Хавьер Бордас рассказал, почему сорвалось возвращение нападающего «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб.
«Мы были очень близки, чтобы приобрести Неймара, даже он сам был уверен, что вернётся в «Барселону». Некоторые игроки готовы были пойти на понижение зарплаты, чтобы Неймар пришёл. Но в конце концов нам не удалось договориться с «ПСЖ» о сумме трансфера», - цитирует Бордаса Mundo Deportivo.
28-летний бразилец выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, а затем перешёл во французский клуб за 222 миллиона евро.
Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, ПСЖ, Неймар, Хавьер Бордас
Потеря и клуба и игрока.