Известен характер травмы Бускетса

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс получил удар в левое колено в матче сборной Испании против Швейцарии (1:1) и доигрывал поединок с дискомфортом. Пресс-служба испанской национальной команды рассказала о характере травмы футболиста.

Бускетс получил растяжение внешней коллатеральной связки левого колена. В понедельник Серхио сделают МРТ в Севилье.

Отмечается, что Бускетс не тренируется с командой. Очевидно, полузащитник пропустит решающий матч Лиги наций против Германии, в котором будет разыгран билет в финал четырёх. Встреча состоится в ближайший вторник, семнадцатого ноября.