Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Известен характер травмы Бускетса

15 Ноября 2020, 15:45,

Global Look Press

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс получил удар в левое колено в матче сборной Испании против Швейцарии (1:1) и доигрывал поединок с дискомфортом. Пресс-служба испанской национальной команды рассказала о характере травмы футболиста.

Бускетс получил растяжение внешней коллатеральной связки левого колена. В понедельник Серхио сделают МРТ в Севилье.

Отмечается, что Бускетс не тренируется с командой. Очевидно, полузащитник пропустит решающий матч Лиги наций против Германии, в котором будет разыгран билет в финал четырёх. Встреча состоится в ближайший вторник, семнадцатого ноября.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Серхио Бускетс
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
Турция – Россия: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
Турция – Россия: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
Без Дзюбы в атаке пусто: Сборная России не смогла обыграть Молдову
Без Дзюбы в атаке пусто: Сборная России не смогла обыграть Молдову