​Экс-директор «Барселоны»: «Могли подписать Мбаппе, но выбрали Дембеле»

|
15 Ноября 2020, 14:42,
|
|
Бывший директор «Барселоны» Хавьер Бордас рассказал о том, что в 2017 году клуб мог подписать Килиана Мбаппе.
«Да, мы могли подписать Мбаппе. Мне позволили и сказали, что он был в пределах досягаемости. Я поговорил с Бартомеу, и он сказал мне посмотреть на игрока.
Я звонил отцу Мбаппе. Он сказал, что футболист не собирается в «Реал», потому что там играли Роналду, Бэйл и Бензема, но может перейти в «Барселону», потому что ушёл Неймар.
Президент «Монако» предпочитал отпустить Мбаппе в «Барселону», чтобы не усиливать «ПСЖ». За 100 миллионов евро можно было решить вопрос. Но технический секретариат во главе с Робертом Фернандесом предпочёл выбрать Усмана Дембеле, а Пеп Сегура его поддержал. Объясняли они это тем, что Мбаппе играет за себя, а Дембеле – на команду. После ухода Неймара Роберт предпочёл подписать игрока, который более привязан к флангу», - сказал Бордас в интервью Mundo Deportivo.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Килиан Мбаппе, Хавьер Бордас
Мбаппе играет за себя?)
Лишний раз убеждаюсь, что в клубах рабоьают настоящие профи))