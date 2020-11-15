​Экс-директор «Барселоны»: «Могли подписать Мбаппе, но выбрали Дембеле»

Бывший директор «Барселоны» Хавьер Бордас рассказал о том, что в 2017 году клуб мог подписать Килиана Мбаппе.

«Да, мы могли подписать Мбаппе. Мне позволили и сказали, что он был в пределах досягаемости. Я поговорил с Бартомеу, и он сказал мне посмотреть на игрока.

Я звонил отцу Мбаппе. Он сказал, что футболист не собирается в «Реал», потому что там играли Роналду, Бэйл и Бензема, но может перейти в «Барселону», потому что ушёл Неймар.

Президент «Монако» предпочитал отпустить Мбаппе в «Барселону», чтобы не усиливать «ПСЖ». За 100 миллионов евро можно было решить вопрос. Но технический секретариат во главе с Робертом Фернандесом предпочёл выбрать Усмана Дембеле, а Пеп Сегура его поддержал. Объясняли они это тем, что Мбаппе играет за себя, а Дембеле – на команду. После ухода Неймара Роберт предпочёл подписать игрока, который более привязан к флангу», - сказал Бордас в интервью Mundo Deportivo.