Экс-директор «Барселоны» рассказал, почему клуб отказался бороться за Холлана

Бывший директор «Барселоны» Хавьер Бордас в интервью Mundo Deportivo рассказал, над какими сделками трудился в своё время.

По словам Бордаса, при нём «Барселона» могла подписать Тибо Куртуа и Альваро Морату. В первом случае выбор был сделан в пользу Марка-Андре тер Штегена, а во втором – каталонцы не стали брать Морату в аренду, а подписали Боатенга.

«Я рекомендовал ещё много подписаний. Эрлинг Холанн, Ферран Торрес, Дани Ольмо… Почему отказались от Холанна? Мне сказали, что этот игрок не подходит под модель «Барселоны», - сказал Бордас.

Напомним, прошлой зимой Холанн перешёл в дортмундскую «Боруссию».