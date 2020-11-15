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Экс-директор «Барселоны» рассказал, почему клуб отказался бороться за Холлана

15 Ноября 2020, 13:19,

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Бывший директор «Барселоны» Хавьер Бордас в интервью Mundo Deportivo рассказал, над какими сделками трудился в своё время.

По словам Бордаса, при нём «Барселона» могла подписать Тибо Куртуа и Альваро Морату. В первом случае выбор был сделан в пользу Марка-Андре тер Штегена, а во втором – каталонцы не стали брать Морату в аренду, а подписали Боатенга.

«Я рекомендовал ещё много подписаний. Эрлинг Холанн, Ферран Торрес, Дани Ольмо… Почему отказались от Холанна? Мне сказали, что этот игрок не подходит под модель «Барселоны», - сказал Бордас.

Напомним, прошлой зимой Холанн перешёл в дортмундскую «Боруссию».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Альваро Мората, Тибо Куртуа, Эрлинг Холанн, Хавьер Бордас
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