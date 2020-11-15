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​«Барселона» заплатит Месси 33 миллиона евро в качестве бонуса, даже если игрок уйдёт

15 Ноября 2020, 12:37,

Евро-Футбол.Ру

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси следующим летом должен получить вторую половину своего бонуса за лояльность. Как сообщает ESPN, текущий контракт аргентинца с «сине-гранатовыми» предусматривает бонус за лояльность в размере 66 миллионов евро. Половина этой суммы была выплачена Месси в феврале текущего года. Ещё 33 миллиона капитан каталонского клуба получил следующим летом.

Отмечается, что 33 миллиона евро Месси получит вне зависимости от того, решит ли он уйти или подписать новый контракт. Действующее трудовое соглашение аргентинца с «Барселоной» истекает в конце сезона.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси
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