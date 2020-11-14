​Тебас назвал три клуба Ла Лиги, которые из-за пандемии пострадали сильнее всех

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14 Ноября 2020, 20:39,
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Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу влияния пандемии коронавируса на футбольные клубы.
«Некоторым клубам приходится продолжать попытки сократить зарплаты игроков. Сильнее всех в Испании пострадали «Валенсия», «Барселона» и «Реал», которые просто не могут избавиться от лишних футболистов», - цитирует Тебаса Marca.
«Чтобы завершить сезон, испанскому футболу нужно около 490 миллионов евро за оплату клубных расходов. Кому-то не хватает сотни миллионов, кому-то трёх. Мы работаем над этим», - добавил президент Ла Лиги.
На текущий момент первое место в чемпионате Испании занимает «Реал Сосьедад».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Барселона, Валенсия, Хавьер Тебас