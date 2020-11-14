​Тебас назвал три клуба Ла Лиги, которые из-за пандемии пострадали сильнее всех

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу влияния пандемии коронавируса на футбольные клубы.

«Некоторым клубам приходится продолжать попытки сократить зарплаты игроков. Сильнее всех в Испании пострадали «Валенсия», «Барселона» и «Реал», которые просто не могут избавиться от лишних футболистов», - цитирует Тебаса Marca.

«Чтобы завершить сезон, испанскому футболу нужно около 490 миллионов евро за оплату клубных расходов. Кому-то не хватает сотни миллионов, кому-то трёх. Мы работаем над этим», - добавил президент Ла Лиги.

На текущий момент первое место в чемпионате Испании занимает «Реал Сосьедад».