​Фигу – о Месси: «Если ты хочешь уйти откуда-то, тебя ничто не удержит»

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14 Ноября 2020, 19:52,
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Известный в прошлом португальский футболист Луиш Фигу высказался по поводу ситуации Лионеля Месси, который хотел уйти из «Барселоны» летом.
«Я следил за попыткой Месси уйти из «Барселоны» с удивлением, как и все футбольные фанаты. У него могли быть мотивы и причины для принятия такого решения.
Каждый клуб хотел бы иметь Месси в своём составе, но всё зависит от множества факторов: финансовой ситуации, воли игрока… Обычно в жизни если ты хочешь уйти откуда-то, ничто не сможет изменить твоё мнение», - сказал Фигу в интервью Marca.
Действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца текущего сезона.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Луиш Фигу
точно )) на фото Фигу , в заголовке он , а приплели Роналду , которому как я думаю совсем наплевать что там с Месси ))
У вас чё тут крышу сорвало от Роналдо )) уже известный в прошлом стал, ах ха ха ,наверное там должно быть написано Фигу ))),терь понятно за кого тут предводители сайта топят))ыыы