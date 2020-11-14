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​Фигу – о Месси: «Если ты хочешь уйти откуда-то, тебя ничто не удержит»

14 Ноября 2020, 19:52,

flickr.com

Известный в прошлом португальский футболист Луиш Фигу высказался по поводу ситуации Лионеля Месси, который хотел уйти из «Барселоны» летом.

«Я следил за попыткой Месси уйти из «Барселоны» с удивлением, как и все футбольные фанаты. У него могли быть мотивы и причины для принятия такого решения.

Каждый клуб хотел бы иметь Месси в своём составе, но всё зависит от множества факторов: финансовой ситуации, воли игрока… Обычно в жизни если ты хочешь уйти откуда-то, ничто не сможет изменить твоё мнение», - сказал Фигу в интервью Marca.

Действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца текущего сезона.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Луиш Фигу
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Комментарии (2)
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0
ARTUR
14 Ноября 2020, 20:31

точно )) на фото Фигу , в заголовке он , а приплели Роналду , которому как я думаю совсем наплевать что там с Месси ))

1
Марченко Максим
14 Ноября 2020, 20:09

У вас чё тут крышу сорвало от Роналдо )) уже известный в прошлом стал, ах ха ха ,наверное там должно быть написано Фигу ))),терь понятно за кого тут предводители сайта топят))ыыы

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