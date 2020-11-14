​Фигу – о Месси: «Если ты хочешь уйти откуда-то, тебя ничто не удержит»

Известный в прошлом португальский футболист Луиш Фигу высказался по поводу ситуации Лионеля Месси, который хотел уйти из «Барселоны» летом.

«Я следил за попыткой Месси уйти из «Барселоны» с удивлением, как и все футбольные фанаты. У него могли быть мотивы и причины для принятия такого решения.

Каждый клуб хотел бы иметь Месси в своём составе, но всё зависит от множества факторов: финансовой ситуации, воли игрока… Обычно в жизни если ты хочешь уйти откуда-то, ничто не сможет изменить твоё мнение», - сказал Фигу в интервью Marca.

Действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца текущего сезона.