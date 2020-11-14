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«Реал» повесил ценник на Иско

14 Ноября 2020, 13:16,

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Руководство мадридского «Реала» определилось с суммой, за которую готово расстаться с 28-летним испанским полузащитником Иско. Об этом сообщает издание AS.

Согласно данным источника, «галактикос» намерены выручить с продажи хавбека 20 миллионов евро. Главным претендентом на игрока считается «Эвертон». Наставник мерсисайдцев Карло Анчелотти лично заинтересован в приглашении футболиста.

Напомним, что действующий контракт Иско с «королевским» клубом рассчитан до лета 2022-го года.

В текущем сезоне чемпионата Испании полузащитник принял участие в шести поединках, не отметившись результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Иско
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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
14 Ноября 2020, 14:12

20 лямов и уже 28 лет... А такие надежды подавал. Но было бы куда хуже. если бы Реал повесил Иско на ценник)

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