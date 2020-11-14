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«Реал» предложит за Мбаппе 180 млн евро

14 Ноября 2020, 12:58,

Global Look Press

Мадридский «Реал» внимательно следит за ситуацией вокруг нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. 21-летний футболист пока не может договориться с парижским грандом о подписании нового трудового договора.

Как сообщает AS, «галактикос» надеются, что стороны не придут к соглашению. При таком сценарии мадридский клуб предпримет попытку заполучить Мбаппе следующим летом. «Реал» готов заплатить за Килиана 180 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Франции нападающий провел шесть матчей, записав себе в активе семь голов и четыре ассиста. Его контракт с «ПСЖ» истекает летом 2022-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Килиан Мбаппе, Трансферы футбола - лето 2021
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