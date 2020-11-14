Кроос: «Реалу» нужно становиться лучше, если хотим выиграть трофей»

Хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал нестабильные результаты команды в нынешнем сезоне.

«Команде чего-то не хватает. Думаю, это понимают все наши поклонники. Прежде всего, нам нужна стабильность. Нужно прилагать больше усилий. Иногда «Реал» показывает очень хороший футбол, но уже в следующем матче может провалиться. Нам нужно становиться лучше, если хотим выиграть трофей», - приводит слова немецкого полузащитника газета Marca.

После восьми туров Примеры мадридский клуб набрал 16 очков и занимает четвертое место. В Лиге чемпионов команда Зинедина Зидана располагается на третьем месте в группе В после трех туров.