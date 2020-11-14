Неймар рассчитывает вернуться в «Барселону»

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14 Ноября 2020, 09:59,
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Бразильский форвард Неймар, правами на которого владеет «ПСЖ», рассчитывает вернуться в каталонскую «Барселону». 28-летний нападающий надеется на трансфер по завершении текущего сезона, об этом сообщает издание Sport.es.
Действующее трудовое соглашение футболиста с парижским грандом истекает летом 2022-го года. Неймар хочет убедить боссов «ПСЖ» продать его, чтобы получить с его ухода какие-то деньги.
Бразилец перебрался во Францию в 2017-м году. За его трансфер парижский гранд заплатил рекордные 222 миллиона евро.
В нынешнем розыгрыше Лиги 1 нападающий принял участие в четырех встречах, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Неймар, Трансферы футбола - лето 2021
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