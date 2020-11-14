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Неймар рассчитывает вернуться в «Барселону»

14 Ноября 2020, 09:59,

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Бразильский форвард Неймар, правами на которого владеет «ПСЖ», рассчитывает вернуться в каталонскую «Барселону». 28-летний нападающий надеется на трансфер по завершении текущего сезона, об этом сообщает издание Sport.es.

Действующее трудовое соглашение футболиста с парижским грандом истекает летом 2022-го года. Неймар хочет убедить боссов «ПСЖ» продать его, чтобы получить с его ухода какие-то деньги.

Бразилец перебрался во Францию в 2017-м году. За его трансфер парижский гранд заплатил рекордные 222 миллиона евро.

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 нападающий принял участие в четырех встречах, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Неймар, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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0
DAG_ARSA
14 Ноября 2020, 11:31

вчера ещё иски подавал...

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