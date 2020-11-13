Кроос: «Зидан найдёт решение существующим проблемам»

Немецкий полузащитник «Реала» Тони Кроос поддержал главного тренера Зинедина Зидана, который сейчас переживает кризис непоследовательных решений в клубе.

Звезда сборной Германии признал, что «Реалу» сейчас «чего-то не хватает», но уверен, что именно Зидан сумеет найти причину этих проблему и решить их в лучшей для себя манере.

«Босс найдет решение», - заключил свою мысль Кроос в интервью Goal.

«С Зиданом у нас уже были такие времена, и тогда мы выиграли три Лиги чемпионов», - завершил немец.

Напомним, что «бланкос» занимают четвертое место в Ла Лиге, проиграв два из своих девяти матчей. В Лиге чемпионов дела обстоят еще хуже. У «Реала» четыре очка и третье место.