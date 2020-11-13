«Реал» претендует на полузащитника, которым интересуются «Ливерпуль» и «Арсенал»

Полузащитник сборной Венгрии Доминик Собослаи, выступающий в чемпионате Австрии за «Зальцбург», попал в сферу интересов еще одного европейского топ-клуба.

Как информирует издание AS, заполучить 20-летнего венгерского футболиста хочет мадридский «Реал». Руководство испанского гранда готово заплатить за игрока 25 миллионов евро. Действующий трудовой договор Собослаи с австрийским клубом истекает летом 2022-го года.

Доминик может заменить в «Реале» Иско, которого мадридцы планируют продать в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что в услугах Собослаи также заинтересованы «Ливерпуль» и «Арсенал».