Названа дата выборов президента «Барселоны»

Стало известно, когда состоятся выборы президента каталонской «Барселоны». Как сообщает газета Marca, голосование пройдет 24-го января 2021-го года.

Указанная дата является предварительной, ведь выборам может помешать пандемия коронавирусной инфекции. На сегодняшний день на пост президента «сине-гранатовых» претендуют семь человек: Виктор Фонт, Хави Вилахоана, Тони Фрейша, Хорди Фарре, Агусти Бенедито, Пере Риера, Луис Фернандес Ала.

Напомним, что Хосеп Бартомеу покинул пост президента клуба в конце октября.

После семи сыгранных матчей «Барселона» набрала 11 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице испанского чемпионата.