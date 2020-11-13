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Названа дата выборов президента «Барселоны»

13 Ноября 2020, 10:59,


Стало известно, когда состоятся выборы президента каталонской «Барселоны». Как сообщает газета Marca, голосование пройдет 24-го января 2021-го года.

Указанная дата является предварительной, ведь выборам может помешать пандемия коронавирусной инфекции. На сегодняшний день на пост президента «сине-гранатовых» претендуют семь человек: Виктор Фонт, Хави Вилахоана, Тони Фрейша, Хорди Фарре, Агусти Бенедито, Пере Риера, Луис Фернандес Ала.

Напомним, что Хосеп Бартомеу покинул пост президента клуба в конце октября.

После семи сыгранных матчей «Барселона» набрала 11 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице испанского чемпионата.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона
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