«Реал» может продать Асенсио

|
13 Ноября 2020, 10:25,
|
|
Полузащитник Марко Асенсио может покинуть мадридский «Реал» по завершении нынешнего сезона. Об этом информирует издание Sport.es.
Как стало известно источнику, руководители «королевского» клуба начали сомневаться в эффективности 24-летнего футболиста. «Сливочные» будут готовы рассмотреть варианты продажи, если Асенсио проведет неудачный сезон.
Вингер защищает цвета мадридского коллектива с 2015-го года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в девяти поединках, не отметившись голами и результативными передачами. Его контракт рассчитан до лета 2023-го года.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Марко Асенсио