«Реал» может продать Асенсио

Полузащитник Марко Асенсио может покинуть мадридский «Реал» по завершении нынешнего сезона. Об этом информирует издание Sport.es.

Как стало известно источнику, руководители «королевского» клуба начали сомневаться в эффективности 24-летнего футболиста. «Сливочные» будут готовы рассмотреть варианты продажи, если Асенсио проведет неудачный сезон.

Вингер защищает цвета мадридского коллектива с 2015-го года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в девяти поединках, не отметившись голами и результативными передачами. Его контракт рассчитан до лета 2023-го года.