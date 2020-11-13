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Неймар продолжает судиться с «Барселоной»

13 Ноября 2020, 09:37,

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Бразильский форвард Неймар, выступающий за французский «ПСЖ», подал очередной иск в отношении каталонской «Барселоны». 28-летний нападающий не оставляет попыток добиться выплаты 43,6 миллиона евро в качестве бонуса за пролонгацию контракта в 2016-м году. Об этом сообщила газета Marca.

Ранее Неймар уже обращался в суд с подобным иском. По итогам рассмотрения иска требования бразильца были отклонены. Более того, самого нападающего обязали выплатить «сине-гранатовым» 6,7 миллиона евро. Адвокаты Неймара подали апелляцию и намерены добиваться выплаты бонуса.

Бразилец перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017-го года. За его трансфер французы заплатили 222 миллиона евро.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Неймар
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