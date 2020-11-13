Ривалдо: «Европейская Суперлига может убить футбол»

Бывший нападающий сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Ривалдо подверг критике идею создания европейской Суперлиги, которую поддерживают некоторые топ-клубы.

«Организаторы подобного турнира - совершенно чужие люди для мира футбола, которые никогда не занимались этим видом спорта. Суперлига только усилит неравенство между большими и маленькими клубами. Это соревнование идет вразрез с принятыми принципами спорта, может произойти смерть футбола», - приводит слова бразильца издание AS.

Ранее сообщалось, что участие в Суперлиге могут принять 16-18 европейских топ-клубов. Запуск турнира планируется в 2022-м году.