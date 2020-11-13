«Барселона» может заработать 200 млн евро благодаря Голливуду

Владельцы каталонской «Барселоны» ищут спонсорскую поддержку для клуба в киноиндустрии, об этом сообщил посредством своего «Твиттера» журналист Сике Родригес.

Согласно данным инсайдера, представители «сине-гранатовых» провели переговоры с представителями Голливуда и в ближайшем будущем могут заключит договор о сотрудничестве с рядом американских кинокомпаний.

Отмечается, что благодаря Голливуду «Барселона» планирует заработать около 200 миллионов евро: 100 миллионов будет получены от сотрудничества с каким-то проектом, а еще 100 миллионов поступят на счет каталонского клуба от развития бизнеса в целом.