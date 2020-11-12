Избавиться от Месси – первая задача нового президента «Барселоны»

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12 Ноября 2020, 18:15,
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Хосеп Бартомеу ушёл в отставку, и через несколько месяцев «Барселона» получит нового президента. Кандидаты в один голос говорят о намерении сохранить в команде Лионеля Месси, чей действующий контракт истекает в конце сезона. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» находит несколько причин, по которым новому патрону каталонцев, напротив, нужно расставаться с аргентинцем уже летом.
Пора учиться играть без Месси
Следующим летом Месси исполнится 34 года. Можно сколько угодно ставить в пример Златана Ибрагимовича, который в свои 39 возглавляет рейтинг бомбардиров Серии А, но футбольное долголетие для каждого футболиста индивидуально, и далеко не факт, что Месси сможет играть на высоком уровне ещё пять лет.
Некий спад в игре Месси заметен уже сейчас. В текущем сезоне аргентинец только один раз забил с игры – остальные голы были забиты капитаном «сине-гранатовых» с пенальти. Вряд ли это можно объяснить лишь той ситуацией, когда летом Лионель хотел покинуть «Барселону», однако Хосеп Бартомеу его не отпустил. Месси творит всё меньше чудес на поле, советы Дани Алвеса Серджино Десту о том, что в любой непонятной ситуации нужно отдавать мяч Лео, становятся менее актуальными.Embed from Getty Images
Но дело даже не в игровом спаде футболиста. Звёзды уровня Месси и Роналду не могут угаснуть в один миг, и ещё несколько лет Лионель способен провести на приличном – пускай и не на прежнем – уровне. Вопрос в том, нужно ли это «Барселоне». Не за горами момент, когда Месси уйдёт, и команду так или иначе придётся перестраивать. Почему бы не начинать учиться играть без Лео уже со следующего сезона? Чем раньше начнётся процесс перестройки, тем раньше каталонцы смогут получить новую команду, способную добиваться успехов на внутренней и международной арене.
Приход нового президента – идеальный момент для того, чтобы начать новую жизнь, новый проект. Кто бы ни занял президентский мостик в «Барселоне», ему стоит задуматься о том, что этот проект лучше начинать уже без Месси.
Пора учиться жить без Месси
Все мы прекрасно понимаем, что сегодня Лионель Месси - больше, чем просто игрок, и больше, чем просто капитан в классическом понимании. Месси имеет колоссальное влияние на решения по поводу команды, в том числе и кадровые. Не всегда такой подход идёт во благо, судя по внешнему ощущению.
Бывший агент Антуана Гризманна несколько дней назад выступил с критикой в адрес Месси и сказал, что аргентинец в «Барселоне» устраивает «царство террора». Возможно, Эрик Ольхатс высказался чересчур грубо, но какое-то рациональное зерно в этом есть. Когда футболист, пускай и столь высокого уровня, ставит себя гораздо выше всех остальных, это может привести к проблемам внутри коллектива. Одно дело – быть капитаном, другое – быть командиром.Embed from Getty Images
«Ты либо с Месси, либо против него», - так оценил ситуацию в раздевалке экс-агент Гризманна. Если это правда, то при такой ситуации не стоит удивляться, что у некоторых игроков могут возникать трудности. У каждого человека свой характер, и не каждый захочет уживаться с бесконечным авторитетом Месси во многих вопросах.
«Барселоне» пора уходить от внутреннего влияния Месси и учиться жить без аргентинца. Вот ещё одна причина не предлагать Лионелю новый контракт.
Расстаться с Месси будет сложно
Несмотря на все эти аргументы, новому президенту – кто бы им ни стал – будет сложно расстаться с Лионелем Месси. Такое решение может привести к серьёзному недовольству со стороны болельщиков. Чтобы избежать негатива в свой адрес, новому президенту будет лучше сначала достичь соглашения непосредственно с Месси. При таком раскладе расставание будет мирным и по обоюдному согласию. Лионель любит «Барселону» и должен понимать, что команда должна двигаться дальше. Уже без него.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Лионель Месси
Автор,уймись.....Приводить в качестве аргумента слова бывшего агента Гризмана?Это нонсенс.Игрока,который раз за разом,из матча к матчу порет 100 % моменты.Еще раз,уймись.
Давно инопланетного надо отправить в объединённый чемпионат содружества Юпитера и Сатурна.
Забыли самую важную сторону - финансовую. Он им тупо не выгоден даже сейчас, какой бы медийной личностью не был.
не продлевать. Месси сотворил свою историю в Барсе. и тут нужно либо отходить на второй план, либо искать новую команду, в которой доигрывать футбольный век в качестве постепенно угасающей звезды. в команде не топ-чемпионата он может ещё долго показывать свои фокусы. ну или договорится с Пепом и тот встроит Лео в свою композицию. несколько лет Лео ещё пособирает бабла для горожан, а потом уедет как Давид Сильва, в какой-нибудь клуб поскромнее.
Редкий случай - не соглашусь здесь тобой, уважаемый pol-black.
Вернуть здоровую атмосферу в клубе можно с Месси. Вся эта болтовня о его влиянии и терроре - ахинея от бумагомарак. Конечно, он выходит из себя, когда в команде и на поле происходит всё через ж. и его вполне можно понять. Дело всей его жизни в руках тупеньких и бесталанных. Мне кажется, что 2-3 сезона в Барсе, наоборот, станут бесценными для нового поколения игроков. Философии и стилю никто, кроме него не научит молодняк.
Вернётся творчество в работу всех на поле и вне, и Лео продолжит делать чудеса.
Я думаю, что уговорить его будет самой большой проблемой - он наелся футболом и климат в Барсе не настраивает его на желание отдавать себя Игре.