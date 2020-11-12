Избавиться от Месси – первая задача нового президента «Барселоны»

Хосеп Бартомеу ушёл в отставку, и через несколько месяцев «Барселона» получит нового президента. Кандидаты в один голос говорят о намерении сохранить в команде Лионеля Месси, чей действующий контракт истекает в конце сезона. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» находит несколько причин, по которым новому патрону каталонцев, напротив, нужно расставаться с аргентинцем уже летом.

Пора учиться играть без Месси

Следующим летом Месси исполнится 34 года. Можно сколько угодно ставить в пример Златана Ибрагимовича, который в свои 39 возглавляет рейтинг бомбардиров Серии А, но футбольное долголетие для каждого футболиста индивидуально, и далеко не факт, что Месси сможет играть на высоком уровне ещё пять лет.

Некий спад в игре Месси заметен уже сейчас. В текущем сезоне аргентинец только один раз забил с игры – остальные голы были забиты капитаном «сине-гранатовых» с пенальти. Вряд ли это можно объяснить лишь той ситуацией, когда летом Лионель хотел покинуть «Барселону», однако Хосеп Бартомеу его не отпустил. Месси творит всё меньше чудес на поле, советы Дани Алвеса Серджино Десту о том, что в любой непонятной ситуации нужно отдавать мяч Лео, становятся менее актуальными.

Но дело даже не в игровом спаде футболиста. Звёзды уровня Месси и Роналду не могут угаснуть в один миг, и ещё несколько лет Лионель способен провести на приличном – пускай и не на прежнем – уровне. Вопрос в том, нужно ли это «Барселоне». Не за горами момент, когда Месси уйдёт, и команду так или иначе придётся перестраивать. Почему бы не начинать учиться играть без Лео уже со следующего сезона? Чем раньше начнётся процесс перестройки, тем раньше каталонцы смогут получить новую команду, способную добиваться успехов на внутренней и международной арене.

Приход нового президента – идеальный момент для того, чтобы начать новую жизнь, новый проект. Кто бы ни занял президентский мостик в «Барселоне», ему стоит задуматься о том, что этот проект лучше начинать уже без Месси.

Пора учиться жить без Месси

Все мы прекрасно понимаем, что сегодня Лионель Месси - больше, чем просто игрок, и больше, чем просто капитан в классическом понимании. Месси имеет колоссальное влияние на решения по поводу команды, в том числе и кадровые. Не всегда такой подход идёт во благо, судя по внешнему ощущению.

Бывший агент Антуана Гризманна несколько дней назад выступил с критикой в адрес Месси и сказал, что аргентинец в «Барселоне» устраивает «царство террора». Возможно, Эрик Ольхатс высказался чересчур грубо, но какое-то рациональное зерно в этом есть. Когда футболист, пускай и столь высокого уровня, ставит себя гораздо выше всех остальных, это может привести к проблемам внутри коллектива. Одно дело – быть капитаном, другое – быть командиром.

«Ты либо с Месси, либо против него», - так оценил ситуацию в раздевалке экс-агент Гризманна. Если это правда, то при такой ситуации не стоит удивляться, что у некоторых игроков могут возникать трудности. У каждого человека свой характер, и не каждый захочет уживаться с бесконечным авторитетом Месси во многих вопросах.

«Барселоне» пора уходить от внутреннего влияния Месси и учиться жить без аргентинца. Вот ещё одна причина не предлагать Лионелю новый контракт.

Расстаться с Месси будет сложно

Несмотря на все эти аргументы, новому президенту – кто бы им ни стал – будет сложно расстаться с Лионелем Месси. Такое решение может привести к серьёзному недовольству со стороны болельщиков. Чтобы избежать негатива в свой адрес, новому президенту будет лучше сначала достичь соглашения непосредственно с Месси. При таком раскладе расставание будет мирным и по обоюдному согласию. Лионель любит «Барселону» и должен понимать, что команда должна двигаться дальше. Уже без него.