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​«Сельта» назначила нового тренера

12 Ноября 2020, 16:58,

ФК "Краснодар"

Новым тренером «Сельты» стал аргентинец Эдуардо Куде. Клуб из Виго посредством своего официального сайта сообщил о подписании с 46-летним специалистом контракта сроком до конца июня 2022 года.

Ранее Куде не работал тренером в Европе, зато трудился в Аргентине, Мексике и Бразилии. С «Сельтой» этого специалиста связывает короткий период выступлений в качестве футболиста в 2002 году. Куде провёл за команду всего лишь 12 матчей.

В девяти играх чемпионата Испании в текущем сезоне «Сельта» отпраздновала лишь одну победу. Команда всего на один зачётный балл опережает зону вылета на текущий момент.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сельта, Эдуардо Куде
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