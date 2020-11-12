​«Сельта» назначила нового тренера

Новым тренером «Сельты» стал аргентинец Эдуардо Куде. Клуб из Виго посредством своего официального сайта сообщил о подписании с 46-летним специалистом контракта сроком до конца июня 2022 года.

Ранее Куде не работал тренером в Европе, зато трудился в Аргентине, Мексике и Бразилии. С «Сельтой» этого специалиста связывает короткий период выступлений в качестве футболиста в 2002 году. Куде провёл за команду всего лишь 12 матчей.

В девяти играх чемпионата Испании в текущем сезоне «Сельта» отпраздновала лишь одну победу. Команда всего на один зачётный балл опережает зону вылета на текущий момент.