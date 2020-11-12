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«Барселона» не смогла договориться с футболистами о снижении зарплат

12 Ноября 2020, 00:48,

Depositphotos

«Барселона» опубликовала заявление относительно переговоров с представителями футболистов по поводу сокращения зарплат.

«После нескольких дней напряжённых переговоров нам не удалось достичь соглашения о снижении зарплат.

Финансовая проблема, вызванная пандемией коронавируса, привела к сокращению доходов клуба более чем на 300 миллионов евро в прошлом сезоне, что вынуждает скорректировать зарплатную ведомость на 191 миллион евро.

Переговорный процесс выявил искреннее и твёрдое желание прийти к соглашению, нам удалось преодолеть многие трудности, которые несколько дней назад казались непреодолимыми, стороны договорились о том, что 23 ноября – крайний срок для обдумывания всех вариантов», - говорится в заявлении клуба.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона
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