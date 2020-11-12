«Барселона» не смогла договориться с футболистами о снижении зарплат

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12 Ноября 2020, 00:48,
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«Барселона» опубликовала заявление относительно переговоров с представителями футболистов по поводу сокращения зарплат.
«После нескольких дней напряжённых переговоров нам не удалось достичь соглашения о снижении зарплат.
Финансовая проблема, вызванная пандемией коронавируса, привела к сокращению доходов клуба более чем на 300 миллионов евро в прошлом сезоне, что вынуждает скорректировать зарплатную ведомость на 191 миллион евро.
Переговорный процесс выявил искреннее и твёрдое желание прийти к соглашению, нам удалось преодолеть многие трудности, которые несколько дней назад казались непреодолимыми, стороны договорились о том, что 23 ноября – крайний срок для обдумывания всех вариантов», - говорится в заявлении клуба.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона