Депай не будет продлять контракт с «Лионом» и перейдёт в «Барселону»

Вингер «Лиона» Мемфис Депай с большой долей вероятности покинет клуб.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в «Лионе» хотят, чтобы Депай до конца выполнил свой контракт. «Барселона» поддерживает контакты с представителями футболиста. Каталонцы уже достигли соглашения с Депаем. Он переедет в Испанию в ближайшее трансферное окно или следующим летом, но продлять контракт с «Лионом» он не будет.

Контракт 26-летнего голландца с «Лионом» рассчитан до 30 июня 2021 года.

В нынешнем сезоне Депай сыграл десять матчей за французский клуб в чемпионате, забил пять голов и отдал три голевые передачи.