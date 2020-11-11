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Депай не будет продлять контракт с «Лионом» и перейдёт в «Барселону»

11 Ноября 2020, 22:40,

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Вингер «Лиона» Мемфис Депай с большой долей вероятности покинет клуб.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в «Лионе» хотят, чтобы Депай до конца выполнил свой контракт. «Барселона» поддерживает контакты с представителями футболиста. Каталонцы уже достигли соглашения с Депаем. Он переедет в Испанию в ближайшее трансферное окно или следующим летом, но продлять контракт с «Лионом» он не будет.

Контракт 26-летнего голландца с «Лионом» рассчитан до 30 июня 2021 года.

В нынешнем сезоне Депай сыграл десять матчей за французский клуб в чемпионате, забил пять голов и отдал три голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лион, Мемфис Депай
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