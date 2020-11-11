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Отец Месси опроверг слухи о переговорах с «ПСЖ»

11 Ноября 2020, 21:23,

Depositphotos

Отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Хорхе опроверг слухи о переговорах с «ПСЖ».

«Хватит придумывать!» - написал отец Месси в «Инстаграме», сопроводив публикацию хэштегом «фейковые новости».

Сегодня в СМИ появилась информация, что «ПСЖ» уже начал переговоры с отцом Месси, представляющим интересы лидера «Барселоны».

Напомним, что Месси хотел покинуть клуб в летнее трансферное окно, но руководство «Барселоны» не стало отпускать аргентинского нападающего.

Контракт Месси с «каталонцами» рассчитан до конца нынешнего сезона. Его трансферная стоимость оценивается в 100 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, ПСЖ, Лионель Месси, Хорхе Месси
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