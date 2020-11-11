Силлессен пропустит несколько месяцев из-за травмы

Голкипер «Валенсии» Яспер Силлессен в четверг будет прооперирован.

Как сообщает пресс-служба клуба, голкипер получил мышечную травму на тренировке в прошлую пятницу. Таким образом, голландский вратарь пропустит 3-4 месяца из-за травмы.

31-летний Силлессен перешёл в «Валенсию» из «Барселоны» в июле 2019 года за 35 миллионов евро. За это время Силессен сыграл лишь 30 матчей за «Валенсию». Большую часть времени Яспер лечится от различных травм.

Контракт голландца с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что «Валенсия» хочет расстаться с Силлессеном из-за его частых травм.