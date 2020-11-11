​«ПСЖ» начал переговоры по трансферу Месси

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может стать футболистом «ПСЖ». Как сообщает аргентинский ESPN, парижский клуб уже связался с отцом Месси и вступил в переговоры по поводу возможного январского трансфера.

Действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» истекает в конце сезона, то есть зимой потенциальный покупатель может заполучить звёздного аргентинца по доступной цене.

Напомним, накануне спортивный директор «ПСЖ» Леонардо допустил переход в клуб Криштиану Роналду. Также появлялась информация о том, что португальский футболист может вернуться в «Манчестер Юнайтед».