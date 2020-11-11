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​«ПСЖ» начал переговоры по трансферу Месси

11 Ноября 2020, 19:20,

Depositphotos

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может стать футболистом «ПСЖ». Как сообщает аргентинский ESPN, парижский клуб уже связался с отцом Месси и вступил в переговоры по поводу возможного январского трансфера.

Действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» истекает в конце сезона, то есть зимой потенциальный покупатель может заполучить звёздного аргентинца по доступной цене.

Напомним, накануне спортивный директор «ПСЖ» Леонардо допустил переход в клуб Криштиану Роналду. Также появлялась информация о том, что португальский футболист может вернуться в «Манчестер Юнайтед».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, ПСЖ, Лионель Месси, Трансферы футбола - зима 2021
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Комментарии (5)
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0
Misha_diablo_football
11 Ноября 2020, 21:05

Покупка Месси обойдется дорого ПСЖ, по правилам ФИФА доходы должны быть больше 50% расходов + огромная ЗП....

0
PoliticExpert
11 Ноября 2020, 20:02

Ышшо пишут, шта КР7 тоже покупают)))

0
Марченко Максим
11 Ноября 2020, 19:55

Да что уж там ,всех покупайте Роналдо ,Месси , там ещё Неймар и Мбаппе в обойме ,во будет конкуренция))) ,было бы интересно посмотреть как они все сыгрались бы)

0
CERG
11 Ноября 2020, 19:28

Зимой купить, а в ЛЧ заигран.
Но смысл есть, ПСЖ стал бы сильнее.

2
Алексей Антоненко
11 Ноября 2020, 19:51

Уже третий сезон можно дозаявлять на плей-офф тех, кто заигран. Если что :)

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