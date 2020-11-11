​Тер Штеген: «Хочу провести в «Барселоне» много лет и продолжать завоёвывать трофеи»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался по поводу планов на будущее. В прошлом месяце немец продлил контракт до конца июня 2025 года, соглашение включает в себя пункт о возможном выкупе за 500 миллионов евро.

«Барселона стала домом для меня и моей семьи. И на поле, и за его пределами мы очень счастливы. Было понятно, в каком направлении мы движемся. Я и «Барселона» всегда стремились достичь соглашения о продлении контракта, чтобы продолжить историю, которую мы вместе начали в 2014 году.

Речь идёт не только о том, чтобы играть за самый большой клуб в мире. Это нечто большее. Город и фанаты с самого начала отнеслись ко мне как к одному из своих, что для меня очень важно. Я никогда не забуду это чувство.

Я хочу играть на «Камп Ноу» ещё много лет и продолжать завоёвывать трофеи. Нет большей мотивации. Надеюсь, уже скоро мы снова будем рядом с нашими фанатами», - сказал тер Штеген клубному телевидению.