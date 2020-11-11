​«Футболисты – марионетки»: Кроос раскритиковал УЕФА и ФИФА

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11 Ноября 2020, 15:17,
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Хавбек «Реала» и сборной Германии Тони Кроос выступил с критикой в адрес УЕФА и ФИФА.
«К сожалению, мы, футболисты, ничего не решаем. Мы марионетки УЕФА и ФИФА. Если бы существовал союз игроков, мы не играли бы ни в Лиге наций, ни в матчах за Суперкубок Испании в Саудовской Аравии.
Лига наций и новый чемпионат мира среди клубов созданы только ради денег, а футболистам будет сложнее физически. Почему не оставить всё, как было? Чемпионаты и Лига чемпионов и так конкурентоспособны.
Со спортивной точки зрения, безусловно, новые турниры могут быть интересны. Однако разница между большими и маленькими клубами станет ещё более ощутимой, ведь богатые будут зарабатывать ещё больше», - сказал Кроос в подкасте своего брата Einfach mal Luppen.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ФИФА, УЕФА, Тони Кроос