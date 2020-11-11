​«Футболисты – марионетки»: Кроос раскритиковал УЕФА и ФИФА

Хавбек «Реала» и сборной Германии Тони Кроос выступил с критикой в адрес УЕФА и ФИФА.

«К сожалению, мы, футболисты, ничего не решаем. Мы марионетки УЕФА и ФИФА. Если бы существовал союз игроков, мы не играли бы ни в Лиге наций, ни в матчах за Суперкубок Испании в Саудовской Аравии.

Лига наций и новый чемпионат мира среди клубов созданы только ради денег, а футболистам будет сложнее физически. Почему не оставить всё, как было? Чемпионаты и Лига чемпионов и так конкурентоспособны.

Со спортивной точки зрения, безусловно, новые турниры могут быть интересны. Однако разница между большими и маленькими клубами станет ещё более ощутимой, ведь богатые будут зарабатывать ещё больше», - сказал Кроос в подкасте своего брата Einfach mal Luppen.