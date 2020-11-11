Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

​«Футболисты – марионетки»: Кроос раскритиковал УЕФА и ФИФА

11 Ноября 2020, 15:17,

УЕФА

Хавбек «Реала» и сборной Германии Тони Кроос выступил с критикой в адрес УЕФА и ФИФА.

«К сожалению, мы, футболисты, ничего не решаем. Мы марионетки УЕФА и ФИФА. Если бы существовал союз игроков, мы не играли бы ни в Лиге наций, ни в матчах за Суперкубок Испании в Саудовской Аравии.

Лига наций и новый чемпионат мира среди клубов созданы только ради денег, а футболистам будет сложнее физически. Почему не оставить всё, как было? Чемпионаты и Лига чемпионов и так конкурентоспособны.

Со спортивной точки зрения, безусловно, новые турниры могут быть интересны. Однако разница между большими и маленькими клубами станет ещё более ощутимой, ведь богатые будут зарабатывать ещё больше», - сказал Кроос в подкасте своего брата Einfach mal Luppen.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ФИФА, УЕФА, Тони Кроос
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Бывший нападающий «Локомотива» отобрал у «Зенита» победу в Лиге чемпионов
Бывший нападающий «Локомотива» отобрал у «Зенита» победу в Лиге чемпионов
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы