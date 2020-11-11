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«Сельта» предлагает контракт Манджукичу

11 Ноября 2020, 09:39,

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Руководство «Сельты» прилагает усилия для подписания контракта с опытным хорватским нападающим Марио Манджукичем, об этом рапортует издание AS.

Согласно данным источника, клуб из Виго готов пригласить в свои ряды 34-летнего свободного агента. «Сельта» намерена потратить на эту сделку порядка пяти миллионов евро - заработная плата Манджукича и выплаты агентам.

Последним местом работы хорвата был «Аль-Духаиль» (Катар). Ранее интерес к Марио проявлял московский «Локомотив», однако сделка не состоялась.

В Европе Манджукич приобрел известность благодаря выступлениям за мюнхенскую «Баварию», туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сельта, Марио Манджукич, Трансферы футбола - зима 2021
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