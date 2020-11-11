Куман - о трансферах «Барселоны»: «В нынешнем положении нельзя требовать слишком многого»

Голландский специалист Рональд Куман, занимающий пост наставника каталонской «Барселоны», поделился мнением о трансферной политике «сине-гранатовых».

«Мы постоянно обсуждаем с руководством будущее, говорим о том, кого можно подписать и какую позицию необходимо усилить. Однако, учитывая нынешнее финансовое положение клуба, нельзя требовать слишком многого. Если у нас появится возможность, мы обязательно усилимся новыми футболистами», - цитирует тренера издание AS.

Напомним, что в летнее трансферное окно «сине-гранатовые» подписали хавбека Миралема Пьянича и защитника Серджино Деста.