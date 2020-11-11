Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Лизаразю: «Гризманну нужно уходить из «Барселоны»

11 Ноября 2020, 01:00,

Global Look Press

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Биксант Лизаразю высказался о нападающем «Барселоны» Антуане Гризманне.

«Игрок должен чувствовать себя комфортно, чтобы хорошо играть. Должны быть доверительные отношения с главным тренером и партнерами. Я этого не вижу. Он не может ужиться с Месси. Они плохо взаимодействуют. Он не чувствует доверия со стороны разных тренеров. Это можно потерпеть максимум шесть месяцев, но затем нужно уходить», - цитирует Лизаразю Football France.

29-летний нападающий сборной Франции в нынешнем сезоне сыграл девять матчей за каталонский клуб, забил два гола и отдал одну голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Антуан Гризманн, Биксант Лизаразю
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Бывший нападающий «Локомотива» отобрал у «Зенита» победу в Лиге чемпионов
Бывший нападающий «Локомотива» отобрал у «Зенита» победу в Лиге чемпионов
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы