Лизаразю: «Гризманну нужно уходить из «Барселоны»

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11 Ноября 2020, 01:00,
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Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Биксант Лизаразю высказался о нападающем «Барселоны» Антуане Гризманне.
«Игрок должен чувствовать себя комфортно, чтобы хорошо играть. Должны быть доверительные отношения с главным тренером и партнерами. Я этого не вижу. Он не может ужиться с Месси. Они плохо взаимодействуют. Он не чувствует доверия со стороны разных тренеров. Это можно потерпеть максимум шесть месяцев, но затем нужно уходить», - цитирует Лизаразю Football France.
29-летний нападающий сборной Франции в нынешнем сезоне сыграл девять матчей за каталонский клуб, забил два гола и отдал одну голевую передачу.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Антуан Гризманн, Биксант Лизаразю