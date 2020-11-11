Лизаразю: «Гризманну нужно уходить из «Барселоны»

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Биксант Лизаразю высказался о нападающем «Барселоны» Антуане Гризманне.

«Игрок должен чувствовать себя комфортно, чтобы хорошо играть. Должны быть доверительные отношения с главным тренером и партнерами. Я этого не вижу. Он не может ужиться с Месси. Они плохо взаимодействуют. Он не чувствует доверия со стороны разных тренеров. Это можно потерпеть максимум шесть месяцев, но затем нужно уходить», - цитирует Лизаразю Football France.

29-летний нападающий сборной Франции в нынешнем сезоне сыграл девять матчей за каталонский клуб, забил два гола и отдал одну голевую передачу.