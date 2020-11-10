Почеттино – основной претендент на пост главного тренера «Атлетика»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино может возглавить испанский клуб

Как сообщает Marca, «Атлетик» из Бильбао находится в поисках нового главного тренера, основным претендентом на это должность является Почеттино. Руководство «Атлетика» очень хочет видеть в клубе именно Маурисио.

«Атлетик» набрал девять очков в восьми турах и занимает четырнадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.

С 2018 года главным тренером «басков» является испанский специалист Гаиска Гаритано, являющийся воспитанником «Атлетика».

Последним местом работы Почеттино был лондонский «Тоттенхэм».