Почеттино – основной претендент на пост главного тренера «Атлетика»

|
10 Ноября 2020, 23:37,
|
|
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино может возглавить испанский клуб
Как сообщает Marca, «Атлетик» из Бильбао находится в поисках нового главного тренера, основным претендентом на это должность является Почеттино. Руководство «Атлетика» очень хочет видеть в клубе именно Маурисио.
«Атлетик» набрал девять очков в восьми турах и занимает четырнадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.
С 2018 года главным тренером «басков» является испанский специалист Гаиска Гаритано, являющийся воспитанником «Атлетика».
Последним местом работы Почеттино был лондонский «Тоттенхэм».
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Атлетик Бильбао, Маурисио Почеттино