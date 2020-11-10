Нападающий «Спортинга» получил огнестрельное ранение

Нападающий «Спортинга» Бруну Тавареш был доставлен в больницу с огнестрельным ранением.

Как сообщает The Sun, футболист находился с друзьями в машине на станции техобслуживания. Один из парней в шутку достал пистолет, который случайно сработал, в результате чего пуля попала футболисту в грудь. Тавареш моментально был доставлен в больницу и прооперирован.

Отмечается, что Тавареш уже выписан из госпиталя и находится под наблюдением клубных врачей.

Полиция разыскивает выстрелившего человека, который скрылся с оружием с места преступления.

«Спортинг» возлагает большие надежды на 18-летнего нападающего, с которым перед началом сезона был заключен долгосрочный контракт.