Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Нападающий «Спортинга» получил огнестрельное ранение

10 Ноября 2020, 22:36,

Евро-Футбол.Ру

Нападающий «Спортинга» Бруну Тавареш был доставлен в больницу с огнестрельным ранением.

Как сообщает The Sun, футболист находился с друзьями в машине на станции техобслуживания. Один из парней в шутку достал пистолет, который случайно сработал, в результате чего пуля попала футболисту в грудь. Тавареш моментально был доставлен в больницу и прооперирован.

Отмечается, что Тавареш уже выписан из госпиталя и находится под наблюдением клубных врачей.

Полиция разыскивает выстрелившего человека, который скрылся с оружием с места преступления.

«Спортинг» возлагает большие надежды на 18-летнего нападающего, с которым перед началом сезона был заключен долгосрочный контракт.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спортинг Лиссабон
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Бывший нападающий «Локомотива» отобрал у «Зенита» победу в Лиге чемпионов
Бывший нападающий «Локомотива» отобрал у «Зенита» победу в Лиге чемпионов
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы