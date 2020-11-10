Нападающий «Спортинга» получил огнестрельное ранение

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10 Ноября 2020, 22:36,
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Нападающий «Спортинга» Бруну Тавареш был доставлен в больницу с огнестрельным ранением.
Как сообщает The Sun, футболист находился с друзьями в машине на станции техобслуживания. Один из парней в шутку достал пистолет, который случайно сработал, в результате чего пуля попала футболисту в грудь. Тавареш моментально был доставлен в больницу и прооперирован.
Отмечается, что Тавареш уже выписан из госпиталя и находится под наблюдением клубных врачей.
Полиция разыскивает выстрелившего человека, который скрылся с оружием с места преступления.
«Спортинг» возлагает большие надежды на 18-летнего нападающего, с которым перед началом сезона был заключен долгосрочный контракт.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спортинг Лиссабон