Энрике – о травме Фати: «Он должен быть готов к этому»

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10 Ноября 2020, 21:19,
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Наставник сборной Испании Луис Энрике высказался о травме нападающего «Барселоны» Ансу Фати.
«Я не думаю, что травма повлияет на его будущее, он должен быть готов к этому. Я не сомневаюсь в том, что так и есть. Желаю ему скорейшего выздоровления», - цитирует Энрике RouteOneFootball.
Напомним, что Фати получил травму мениска в матче с «Бетисом». 18-летний испанец уже был прооперирован, его восстановление займет порядка четырех месяцев.
Отметим, что Фати в сентябре дебютировал за сборную Испании, на сегодняшний день в его активе один гол в четырёх матчах за национальную команду своей страны.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Луис Энрике, Ансу Фати
Дурацкая травма , и почти неизбежна в игровом спорте , не знаю статистику среди атлетов , жаль парня вот реально он мне как то сразу запал своей игрой , а главное вот разве кто то закричит в его сторону про цвет кожи ??? совсем нет !!! у него лицо такого добряка , будет похож наверное по характеру с Мане )) если не испортят его , и главное что бы не поломали , бьют его кстати не цацкаясь , здоровья ему , он так нужен Барсе