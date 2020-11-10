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Энрике – о травме Фати: «Он должен быть готов к этому»

10 Ноября 2020, 21:19,

Global Look Press

Наставник сборной Испании Луис Энрике высказался о травме нападающего «Барселоны» Ансу Фати.

«Я не думаю, что травма повлияет на его будущее, он должен быть готов к этому. Я не сомневаюсь в том, что так и есть. Желаю ему скорейшего выздоровления», - цитирует Энрике RouteOneFootball.

Напомним, что Фати получил травму мениска в матче с «Бетисом». 18-летний испанец уже был прооперирован, его восстановление займет порядка четырех месяцев.

Отметим, что Фати в сентябре дебютировал за сборную Испании, на сегодняшний день в его активе один гол в четырёх матчах за национальную команду своей страны.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Луис Энрике, Ансу Фати
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Комментарии (1)
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ARTUR
10 Ноября 2020, 21:26

Дурацкая травма , и почти неизбежна в игровом спорте , не знаю статистику среди атлетов , жаль парня вот реально он мне как то сразу запал своей игрой , а главное вот разве кто то закричит в его сторону про цвет кожи ??? совсем нет !!! у него лицо такого добряка , будет похож наверное по характеру с Мане )) если не испортят его , и главное что бы не поломали , бьют его кстати не цацкаясь , здоровья ему , он так нужен Барсе

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