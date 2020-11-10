Энрике – о травме Фати: «Он должен быть готов к этому»

Наставник сборной Испании Луис Энрике высказался о травме нападающего «Барселоны» Ансу Фати.

«Я не думаю, что травма повлияет на его будущее, он должен быть готов к этому. Я не сомневаюсь в том, что так и есть. Желаю ему скорейшего выздоровления», - цитирует Энрике RouteOneFootball.

Напомним, что Фати получил травму мениска в матче с «Бетисом». 18-летний испанец уже был прооперирован, его восстановление займет порядка четырех месяцев.

Отметим, что Фати в сентябре дебютировал за сборную Испании, на сегодняшний день в его активе один гол в четырёх матчах за национальную команду своей страны.