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​Экс-агент Гризманна: «Месси устраивает царство террора – ты либо с ним, либо против него»

10 Ноября 2020, 16:01,

Depositphotos

Бывший агент нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна Эрик Ольхатс высказался по поводу отношений французского игрока с Лионелем Месси.

«Антуан прибыл в клуб, где последнее слово остаётся за Месси. Он император, монарх, и ему не понравилось подписание Гризманна. Отношение Месси к Антуану было плохим, он заставлял его чувствовать себя нежеланным в команде.

Гризманн всегда говорил, что у него нет проблем с Месси, но Лионель устраивает там царство террора. Ты либо с ним, либо против него.

Гризманн просто пытается решить свои игровые проблемы, он неконфликтный человек. Когда он только приехал в «Барселону», Месси не разговаривал с ним и не давал ему пас», - цитирует Ольхатса AS.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Антуан Гризманн
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Комментарии (11)
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0
Misha_diablo_football
11 Ноября 2020, 05:34

Надо было раньше думать, Месси в Барсе император, король, монарх и т.п. почти как святой (ну или Бог)...

2
Alex1972
11 Ноября 2020, 00:39

Именно поэтому ты экс-агент...

1
pol-black
10 Ноября 2020, 22:45

бывший агент отмазывает своего экс-подопечного! прикольно! может, хочет отвести от себя критику, что устроил переход французика в Барсу и ничего хорошего из этого не получается?

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4
Booker
10 Ноября 2020, 21:12

Гризману по воротам научится бы поподать.

1
PoliticExpert
10 Ноября 2020, 20:28

Да уж, просто эсэсовец какой-то, ужос))) Надо запретить эту террористическую организацию)))

5
crocodile
10 Ноября 2020, 17:26

отжеш крававый хном... Суаресу отдавал пас, Неймарчику отдавал. а Гризмануг не отдавал.
как сорока-ворона, которая деток кормила, а "этому не дала".
подлетс.
(и лучше не вспоминать шапито с переходом в Барселону, устроенное самим Гризманом).
думается, через какое-то время мы сможем узнать о Месси еще что-нибудь страшное... от Бартошки.
ему все равно нечего делать, возьмет да снова зарегит аккаунт на твиттере, с которого опять начнет гнать полову, что он делал в отношении некоторых бывших игроков клуба.
причем делал, не подписывая аккаунт своим именем)

2
Underdog
10 Ноября 2020, 22:29

Хм, знакомая тактика...
Ну ум приходит...... Милка! Точно. Милка!
Эх, Бартоломеу.... Не с того ты пример берешь... Закончишь также. На кисловодском рынке

2
crocodile
11 Ноября 2020, 06:55

а ведь точно))
настрогал аккаунтов и знай покрикивай с каждого, какие усе подонки.
и шо я не Милка.
Барто с таким мохучим покровительством не пропадет. если Милка возьмет его под свое крыло и даст пару отеческих наставлений, глядишь и выбьется в люди)

0
Underdog
11 Ноября 2020, 08:14

Где же Милка? Забилась Милка совсем в угол. Тужит.
Но будем надеятся,что с ним всё нормально и он просто наконец-то решил тухлые помидоры перебрать на прилавке.
Не, не верится что-то в это.

2
Артур Измаилов
10 Ноября 2020, 20:03

карлик наелся тухлых пАмидоров киславодской милки

2
crocodile
11 Ноября 2020, 06:49

а цэ как правило конэц

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