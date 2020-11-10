​Экс-агент Гризманна: «Месси устраивает царство террора – ты либо с ним, либо против него»

Бывший агент нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна Эрик Ольхатс высказался по поводу отношений французского игрока с Лионелем Месси.

«Антуан прибыл в клуб, где последнее слово остаётся за Месси. Он император, монарх, и ему не понравилось подписание Гризманна. Отношение Месси к Антуану было плохим, он заставлял его чувствовать себя нежеланным в команде.

Гризманн всегда говорил, что у него нет проблем с Месси, но Лионель устраивает там царство террора. Ты либо с ним, либо против него.

Гризманн просто пытается решить свои игровые проблемы, он неконфликтный человек. Когда он только приехал в «Барселону», Месси не разговаривал с ним и не давал ему пас», - цитирует Ольхатса AS.