Вингер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия травмировал колено. Новостью делится пресс-служба неаполитанского клуба.

«Кварацхелия получил растяжение связок правого колена после подката. Обследование показало незначительное повреждение внутренней боковой связки», - делится пресс-служба «Наполи» на своих официальных ресурсах.

Напомним, что для грузина этот сезон – уже третий в составе неаполитанцев. В рамках сезона Хвича смог в 17 матчах забить пять голов и оформить ещё три ассиста.

В турнирной таблице Серии А по итогу 15 туров «Наполи» разместился на втором месте с 32 баллами в активе. Отставание от первого места составляет два балла.