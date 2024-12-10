Керимов: «Аталанта» без Гасперини за три года вылетит из Серии А»

Футбольный комментатор Эльвин Керимов порассуждал об «Аталанте». Вечером 10 декабря клубу из Бергамо принимать дома мадридский «Реал» в рамках шестого тура Лиги чемпионов УЕФА.

«Даже меняя состав сезон за сезоном Гасперини продолжает развивать команду. Это очень крутой и долгосрочный проект. Убери оттуда Гасперини и я не сомневаюсь, что в течение трёх лет «Аталанта» вылетит. Утрирую немножко, но я к тому, что эта команда держится на одном человеке. И таких проектов становится всё больше. «Аталанта» блистательная команда, даже после ухода Алексея Миранчука. В «Аталанте» Лукман, де Кетеларе – те люди, которые не пригодились другим топ-клубам», - сказал Керимов Youtube-каналу «Рейтинг букмекеров».

Текстовая трансляция матча «Аталанта» - «Реал» будет проходить на нашем портале.