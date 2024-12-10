«Милан» повесил ценник на Эрнандеса на фоне интереса «Реала» и «Манчестер Юнайтед»

Поговаривают, что в обозримом будущем защитник Тео Эрнандес может покинуть «Милан». Слухи связывают 27-летнего футболиста с такими клубами, как «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Calciomercato, «Милан» хочет получить за трансфер Эрнандеса не менее 50 миллионов евро.

За «Милан» Тео Эрнандес выступает с лета 2019 года после трансфера из «Реала». С тех пор защитник провёл 230 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 31 гол и 41 результативный пас на партнёра.

Действующий контракт связывает Эрнандеса с «Миланом» до завершения сезона 2025/2026.