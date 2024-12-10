Экс-игрок «Реала» оскорбил Ибрагимовича

Известный в прошлом нидерландский полузащитник Рафаэль ван дер Ваарт поделился мнением о шведе Златане Ибрагимовиче, завершившем карьеру.
«Ибра – высокомерный идиот. У нас были сильные характеры, в «Аяксе» оба были молоды. В моменте был выбор, кто должен уйти. Ему повезло, что «Ювентус» предложил ему контракт. Я же остался играть за команду своей мечты», - передает слова нидерландца Bild.
Напомним, что Ибрагимович завершил карьеру в прошлом году. Последним клубом шведского нападающего был «Милан». После окончания карьеры Златан получил должность в структуре итальянского клуба.
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