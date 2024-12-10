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Чемпионат Италии. Серия А

Хвича может подписать контракт до 2029 года

10 Декабря 2024 • 09:32 Комментировать (1)

Атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия близок к подписанию нового трудового соглашения с «Наполи». Об этом рапортуют журналисты Corriere dello Sport.

По данным источника, неаполитанский клуб ведет активную работу по новой сделке. «Наполи» предлагает грузинскому футболисту контракт до 2029 года с повышением заработной платы.

Напомним, что Кварацхелия защищает цвета итальянского клуба с лета 2022 года. В нынешнем сезоне Хвича поучаствовал в 17 поединках «Наполи», отметившись пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачи.

По итогам 15 туров Серии А неаполитанцы с 32 очками занимают второе место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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Комментарии (1) Все комментарии
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One Live
10 Декабря 2024 в 11:05
Мудро, будет прогрессировать уйдет в топ клуб за хорошие отступные и на более высокую зп.
А в Наполи он сейчас лидер команды, что так же не так уж и плохо!
Да и тренер отличный у Наполи сейчас.
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