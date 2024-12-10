Хвича может подписать контракт до 2029 года

Атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия близок к подписанию нового трудового соглашения с «Наполи». Об этом рапортуют журналисты Corriere dello Sport.

По данным источника, неаполитанский клуб ведет активную работу по новой сделке. «Наполи» предлагает грузинскому футболисту контракт до 2029 года с повышением заработной платы.

Напомним, что Кварацхелия защищает цвета итальянского клуба с лета 2022 года. В нынешнем сезоне Хвича поучаствовал в 17 поединках «Наполи», отметившись пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачи.

По итогам 15 туров Серии А неаполитанцы с 32 очками занимают второе место в таблице.