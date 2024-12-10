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Чемпионат Италии. Серия А

Гол Бийола позволил «Удинезе» одолеть «Монцу»

10 Декабря 2024 • 00:42 Комментировать
Монца
1:2
Удинезе
окончен

Не побеждающие в последних 12 матчах на двоих «Монца» и «Удинезе» провели результативный матч 15-го тура Серии А. Хозяева были намного активнее, но в итоге ничего не добились.

Уже на шестой минуте после отбора мяча ряд передач, и Лоренцо Лукка ударом головой открыл счет - 0:1. На старте уже второго тайма «Монца» отыгралась, это Георгиос Кирьякопулос был точен из пределов штрафной. В середине второй половины Яка Бийол вырвал победу для гостей - 1:2. Также отметим ударом головой Дани Моты, там мяч попал в перекладину.

«Удинезе» с 20 очками вышел на девятое место, соперник (10) - предпоследний.

Протокол игры  
Монца1:2Удинезе
  6'Лукка Лоренцо (0:1)
(1:1) Кирьякопулос Георгиос47'  
  70'Бийол Яка (1:2)
Турати СтефаноИццо АрмандоМари ПаблоКарбони Андреа 71' (Биринделли Самуэле ( 71') Перейра Педру II 71' (Мота Дани ( 71') Кирьякопулос ГеоргиосБондо УорренБьянко Алессандро 80' (Сенси Стефано ( 80') Мальдини Даниэль 84' (Марич Мирко ( 84') Капрари Джанлука  61' 80' (Форсон Омари ( 80') Джурич Милан II
Запасные: Коломбо ЛеонардоМартинс КевинПостильоне НикколоКальдирола ЛукаПицциньякко СемуэльД'Амброзио ДанилоВалоти МатиаМацца АндреаЧиурриа Патрик
Сава РэзванЭхизибуэ КингслиБийол ЯкаДжанетти ЛаутароЗемура ДжорданЛоврич Санди 90' (Абанква Джеймс ( 90') Карлстрём Йеспер  70'Саррага Ойер 46' (Кристенсен Томас ( 46') Товен Флорьян 76' (Браво Икер ( 76'  90') Эккеленкамп Юрген 90' (Атта Артур ( 90') Лукка Лоренцо
Запасные: Модесто РуйКабаселе КристианПаделли ДаниэлеПьяна ЭдоардоПальма МаттеоБреннерКамара Хассан
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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Монца

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01:29
Точный прогноз и ставка на матч Монца – Удинезе чемпионата Италии – 9 декабря 2024
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