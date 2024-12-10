Гол Бийола позволил «Удинезе» одолеть «Монцу»

Не побеждающие в последних 12 матчах на двоих «Монца» и «Удинезе» провели результативный матч 15-го тура Серии А. Хозяева были намного активнее, но в итоге ничего не добились.
Уже на шестой минуте после отбора мяча ряд передач, и Лоренцо Лукка ударом головой открыл счет - 0:1. На старте уже второго тайма «Монца» отыгралась, это Георгиос Кирьякопулос был точен из пределов штрафной. В середине второй половины Яка Бийол вырвал победу для гостей - 1:2. Также отметим ударом головой Дани Моты, там мяч попал в перекладину.
«Удинезе» с 20 очками вышел на девятое место, соперник (10) - предпоследний.
Протокол игры
|6'Лукка Лоренцо (0:1)
|(1:1) Кирьякопулос Георгиос47'
|70'Бийол Яка (1:2)
Турати Стефано•Иццо Армандо•Мари Пабло•Карбони Андреа71' (Биринделли Самуэле (71') •Перейра Педру II71' (Мота Дани (71') •Кирьякопулос Георгиос•Бондо Уоррен•Бьянко Алессандро80' (Сенси Стефано (80') •Мальдини Даниэль84' (Марич Мирко (84') •Капрари Джанлука 61'80' (Форсон Омари (80') •Джурич Милан II
Сава Рэзван•Эхизибуэ Кингсли•Бийол Яка•Джанетти Лаутаро•Земура Джордан•Ловрич Санди90' (Абанква Джеймс (90') •Карлстрём Йеспер• 70'Саррага Ойер46' (Кристенсен Томас (46') •Товен Флорьян76' (Браво Икер (76') • 90'Эккеленкамп Юрген90' (Атта Артур (90') •Лукка Лоренцо
09 декабря. Стадион "Ю Повер Стадиум".
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