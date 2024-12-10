Гол Бийола позволил «Удинезе» одолеть «Монцу»

Не побеждающие в последних 12 матчах на двоих «Монца» и «Удинезе» провели результативный матч 15-го тура Серии А. Хозяева были намного активнее, но в итоге ничего не добились.

Уже на шестой минуте после отбора мяча ряд передач, и Лоренцо Лукка ударом головой открыл счет - 0:1. На старте уже второго тайма «Монца» отыгралась, это Георгиос Кирьякопулос был точен из пределов штрафной. В середине второй половины Яка Бийол вырвал победу для гостей - 1:2. Также отметим ударом головой Дани Моты, там мяч попал в перекладину.

«Удинезе» с 20 очками вышел на девятое место, соперник (10) - предпоследний.