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Чемпионат Италии. Серия А

Анчелотти: «Впечатляет работа, которую проделывает Гасперини»

09 Декабря 2024 • 22:38 Комментировать

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о наставнике «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини перед матчем с итальянским клубом.

«Мы познакомились в «Ювентусе» и являемся большими друзьями. Он отлично управляет командой, каждый год в «Аталанте» происходит огромное количество изменений, но Гасперини всегда знает, как правильно пользоваться имеющимися у него ресурсами. Меня впечатляет та работа, которую он проделывает», - цитирует Анчелотти Football Italia.

Матч между «Аталантой» и мадридским «Реалом» состоится завтра, 10-го декабря, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Карло Анчелотти Аталанта Джан Пьеро Гасперини ещё теги
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