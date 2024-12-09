Тюрам рассказал, как тренировался в бутсах Месси

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам рассказал, как тренировался в бутсах Лионеля Месси.

«Я пришёл на тренировку, но оставил бутсы дома, а игроком, чей размер обуви был похож на мой, оказался Месси. В то время он уже был невероятным футболистом, которым является и по сей день, но для меня, когда я был ребенком, Месси просто являлся партнёром по команде моего отца, который одолжил мне пару бутс, чтобы я смог провести тренировку», – цитирует Тюрама Fcinternews.

27-летний Тюрам сыграл 18 матчей за «Интер» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 11 голов и отдал шесть голевых передач, а его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.