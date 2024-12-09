«Ювентус» назвал диагноз Камбьясо

Защитник туринского «Ювентуса» Андреа Камбьясо прошёл медицинское обследование. У 24-летнего футболиста выявили небольшое растяжение связки левой лодыжки. Сроки восстановления Камбьясо «старая синьора» не раскрывает.

В сезоне 2024/2025 Камбьясо провёл в различных соревнованиях 20 официальных матчей, в которых записал на свой счёт два гола и два результативных паса на партнёров.

«Ювентус» сейчас располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда Тьяго Мотты проведёт в среду, 11 декабря, - против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.