Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о результатах «Ювентуса» в чемпионате Италии.

«Сейчас и Влахович травмирован, и сменщик его, Милик, поэтому на острие играют полузащитники. Это вопросы к руководству, наверное, почему у них никого не оказалось в такой ситуации. Может быть, состоится какой-нибудь трансфер.

Но как по мне, Влахович уже который год играет в «Ювентусе» и не оправдывает возложенных на него надежд», - сказал Дьяков.

«Ювентус» в чемпионате Италии после 15 матчей набрал 27 очков и идёт на шестой строчке. Команда не потерпела ни одного поражения, сыграла девять раз вничью и добилась шести побед.