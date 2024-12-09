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Чемпионат Италии. Серия А

Дьяков: «Влахович уже который год играет в «Ювентусе» и не оправдывает возложенных на него надежд» эксклюзив

09 Декабря 2024 • 15:55 Комментировать
Ювентус
...
Венеция
14.12 22:45

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о результатах «Ювентуса» в чемпионате Италии.

«Сейчас и Влахович травмирован, и сменщик его, Милик, поэтому на острие играют полузащитники. Это вопросы к руководству, наверное, почему у них никого не оказалось в такой ситуации. Может быть, состоится какой-нибудь трансфер.

Но как по мне, Влахович уже который год играет в «Ювентусе» и не оправдывает возложенных на него надежд», - сказал Дьяков.

«Ювентус» в чемпионате Италии после 15 матчей набрал 27 очков и идёт на шестой строчке. Команда не потерпела ни одного поражения, сыграла девять раз вничью и добилась шести побед.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Серия А Виталий Дьяков Душан Влахович ещё теги

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