​Монтоливо: «Милан» сыграл беззубо»

В итальянском футболе прошли матчи пятнадцатого тура Серии А, всё началось с поединка между «Аталантой» и «Миланом» ещё в пятницу - и «россонери» в этом матче снова проиграли бергамцам, на сей раз со счетом 1:2. После игры бывший игрок «Милана» Риккардо Монтоливо прокомментировал свои впечатления от формы «россонери»:

- «Милан» вышел на поле каким-то умиротворённым, беззубым. Он не создавал опасности на поле, которая могла бы доставить проблемы «Аталанте». Может быть, как мне показалось, дело в физической форме игроков, возможно, и сама «Аталанта» сыграла чуть лучше, чем ожидал Паулу Фонсека, - цитирует слова Монтоливо pianetamilan.it.