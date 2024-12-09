Исаксен: «Мой лучший матч в «Лацио»

В итальянском футболе проходят матчи пятнадцатого тура Серии А, римский «Лацио» снова, как и на этой неделе в кубке Италии, сыграл с «Наполи» - и снова сумел выиграть, хотя на этот раз всего лишь с минимальным преимуществом. Единственный гол встречи забил в первом тайме датский нападающий Густав Исаксен, после игры он назвал этот матч лучшим в своей карьере в «Лацио»:

- Это моё лучшее выступление в составе «Лацио», и это было важно после провальной игры с «Пармой». Тренер всё время напоминает мне о том, что не надо стесняться бить по воротам. И это сработало, - цитирует слова Исаксена cittaceleste.it.

В следующем туре «Лацио» сыграет с миланским «Интером».