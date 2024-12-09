Пулишич пропустит матч против «Црвены Звезды»

В итальянском футболе прошли матчи пятнадцатого тура Серии А, «Милан» сыграл с «Аталантой», но проиграл со счётом 1:2. Вдобавок, команда Паулу Фонсеки потеряла важного игрока - поле из-за повреждения был вынужден покинуть американский полузащитник Кристиан Пулишич. Сейчас же подтвердилось, что он не сможет сыграть против «Црвены Звезды» в рамках Лиги чемпионов - травма слишком серьёзна. Об этом сообщает пресс-служба «Милана».

Напомним, что матч против сербских чемпионов состоится 11 декабря.

Пулишич выступает за «Милан» с 2023 года, раньше он играл в составе «Челси».