​Барони: «Мы - амбициозная команда»

В итальянском чемпионате Серии А проходит пятнадцатый тур, «Наполи» снова сыграл с «Лацио», как ранее в кубке Италии - и снова проиграл, на сей раз со счётом 0:1. Итоги матча прокомментировал наставник римлян Марко Барони, он назвал свой коллектив амбициозным:

- Мы амбициозны, и потому сыграли с большим желанием выиграть, несмотря на то, что в первые минуты «Наполи» пытался доминировать. Я должен сделать комплименты своим ребятам, мы получили три очка за счёт своей игры и за счёт того, что команда делала то, что она должна делать, - цитирует слова Барони cittaceleste.it.

Теперь «Лацио» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, но в следующем туре команде предстоит принять миланский «Интер».