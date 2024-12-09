​«Фиорентина» повторила застарелый клубный рекорд

В итальянском чемпионате прошли матчи пятнадцатого тура, «Фиорентина» принимала дома «Кальяри» и добилась победы с минимальным счетом благодаря голу, забитому ещё в первом тайме. Для «фиалок» это была восьмая победа подряд в нынешнем сезоне Серии А, и это стало повторением клубного рекорда, который держался ещё с 1960 года.

Тогда с февраля по апрель под руководством Луиса Карнильи «Фиорентина» также выиграла восемь матчей подряд Серии А, так что в следующем туре через неделю «Фиорентина» может установить новый клубный рекорд, но для этого придётся обыграть в гостях «Болонью» 15 декабря.