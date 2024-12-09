Монтоливо: «Годы идут, а Влахович так и не может раскрыться»

Бывший футболист сборной Италии Риккардо Монтоливо поделился мнением об игре нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича.

Серб не всегда показывает стабильную игру в туринском клубе, из-за чего часто сталкивается с критикой.

«Годы идут, а Влахович так и не может полностью раскрыться. Игра спиной к воротам – не его сильная сторона. Я не знаю, подходящий ли он форвард для системы Тьяго Мотты в «Ювентусе», – высказался Монтоливо, выступая на Sky Sport.

На счету Душана Влаховича девять забитых голов и две результативные передачи в 17 матчах за «бьянконери» в нынешнем сезоне во всех соревнованиях.